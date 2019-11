11:52 Uhr

Auto prallt in Kurve gegen Baum

Die 20-jährige Fahrerin kam ohne Fremdeinwirkung von der Straße ab.

Leicht verletzt wurde eine 20-jährige Autofahrerin, die am Donnerstagmittag mit ihrem Pkw auf der Dorfstraße im Adelzhauser Ortsteil Heretshausen von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Sie wurde laut Polizei ins Krankenhaus Friedberg gebracht. Am Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 10000 Euro.

