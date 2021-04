vor 35 Min.

Auto rammt Motorradfahrer beim Abbiegen in Mering

Ein Dacia-Fahrer will in Mering in eine Straße einbiegen, dabei kommt er aber an das Motorrad eines 61-Jährigen. Dieser stürzt und es entsteht ein Sachschaden.

In Mering wollte ein Dacia-Fahrer am Montagmittag von der Zeppelinstraße in die Jahnstraße abbiegen. Laut Polizei fuhr er in einem engen Bogen nach links und berührte in der Einmündung das Motorrad eines 61-Jährigen. Dieser wartete in der Jahnstraße. Motorradfahrer fällt nach Zusammenstoß Durch die leichte Berührung verlor der Motorradfahrer das Gleichgewicht und kippte um. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 1.400 Euro. (AZ) Lesen Sie dazu auch: Vorfahrt missachtet: Unfall in Mering

