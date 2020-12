vor 17 Min.

Auto streift abbiegenden Pkw in Friedberg: Fahrer kümmert sich nicht

Die Friedberger Polizei ermittelt in einem Fall von Unfallflucht.

Die Friedberger Polizei ermittelt in einem Fall von Unfallflucht. Der Schaden ist nicht unerheblich.

Am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr wollte in Friedberg ein BMW-Fahrer von der Münchner Straße nach links in die Wiffertshauser Straße abbiegen. Ein vorbeifahrender schwarzer Opel streifte den Abbiegenden im Heckbereich.

Unfallflucht in Friedberg: 1500 Euro Schaden

Der Unfallverursacher fuhr laut Polizeibericht weiter, ohne sich um den Unfall und den entstandenen Schaden in Höhe von circa 1500 Euro zu kümmern. Die Polizei Friedberg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323 -1710 zu melden.

