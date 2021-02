13:02 Uhr

Auto überschlägt sich: Polizei fahndet nach weißem SUV

Nach einem Unfall zwischen Friedberg und Wulfertshausen am Samstag sucht die Polizei den Fahrer eines weißen SUV. Wer hat Hinweise?

Von Ute Krogull

Die Polizei Friedberg sucht den Fahrer eines weißen SUV, der am Samstag gegen 13.30 Uhr zwischen Friedberg nach Wulfertshausen unterwegs war. Ein 43-jähriger Autofahrer beschuldigt ihn, die Kurve geschnitten und so einen Unfall verursacht zu haben. Der 43-Jährige fuhr Richtung Friedberg, als ihm, wie er der Polizei sagte, in der Kurve ein weißer SUV entgegenkam, der mitten auf der Straße fuhr. Daraufhin musste der 43-Jährige mit seinem Pkw nach rechts ausweichen, geriet auf den schneebedeckten Grünstreifen, kam ins Schleudern und dann nach links von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich der Pkw.

Unfall zwischen Friedberg und Wulfertshausen: 5000 Euro Schaden

Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Friedberger Krankenhaus gebracht, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Der Fahrer des SUV fuhr Richtung Wulfertshausen weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise unter Telefon 0821/323-1710.

