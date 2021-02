vor 31 Min.

Auto übersehen: 3200 Euro Schaden bei Unfall

Eine 54-Jährige will in Friedberg in den Bressuire-Ring abbiegen. Dabei übersieht sie ein Auto, und es kommt zum Unfall.

Auf dem Bressuire-Ring in Friedberg kam es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall. Eine 54-Jährige wollte von einem Feldweg nach links in die Straße einbiegen. Sie übersah dabei laut Polizei eine 23-Jährige, die von rechts in Richtung Chippenham-Ring unterwegs war.

Keine Verletzten bei Unfall in Friedberg

Beim Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 3200 Euro, laut Polizei Friedberg gab es keine Verletzten. Der Wagen der 23-Jährigen musste abgeschleppt werden. (AZ)

