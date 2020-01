vor 60 Min.

Auto verkratzt: 7000 Euro Schaden

Das Auto war in der Wessiszeller Pfarrstraße geparkt. Wer hat etwas beobachtet?

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Wessiszeller Pfarrstraße ein geparkter Pkw am Heck und beiden Seiten verkratzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 7000 Euro. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Friedberg.

