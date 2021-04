Auto wird in Tiefgarage an der Ludwigstraße angefahren

Vermutlich beim Rangieren beschädigt ein Unbekannter ein in der Tiefgarage Ost in der Ludwigstraße geparktes Auto. Um den Schaden kümmert er sich nicht.

Nur 15 Minuten stand der Skoda eines 34-Jährigen in der Tiefgarage Ost in der Friedberger Ludwigstraße. In dieser kurzen Zeitspanne von 11.30 Uhr bis 11.45 Uhr fuhr ein Unbekannter gegen das schwarze Auto. Es war im Bereich der Einfahrt geparkt, heißt es von der Polizei.

Unfallfahrer entkommt unerkannt

Vermutlich wurde es von einem Unbekannten beim Rangieren angefahren. Der Schaden war am hinteren Stoßfänger und wird mit etwa 1000 Euro beziffert. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Die Polizei nimmt Hinweise zum Unfallflüchtigen unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

