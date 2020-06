vor 33 Min.

Autobahn nach Unfall mitten in der Nacht gesperrt

Mit leichten Verletzungen kam der 26-jährige Fahrer eines VW-Caddy davon, der in der Nacht zum Dienstag auf der Autobahn bei Dasing einen schweren Unfall verursachte.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 23.45 Uhr mit hoher Geschwindigkeit auf der A8 unterwegs, als er - seinen Angaben zufolge - offenbar den Abstand zu einem vorausfahrenden Sattelzug falsch einschätzte. Er wich deshalb nach links aus, geriet ins Schleudern und prallte links gegen die Betonleitwand.

Durch den Anstoß wurde der Pkw zurück nach rechts geschleudert, streifte dabei den linken hinteren Reifen der Zugmaschine des Sattelzuges, schleuderte dann erneut nach links in die Betonwand und blieb schließlich totalbeschädigt auf dem linken Fahrstreifen liegen.

Fahrer erleidet Schock und Prellungen

Der 26-Jährige konnte sich selbstständig aus seinem Pkw befreien. Er erlitt nach momentanen Stand nur Prellungen und einen Schock und wurde mit dem Rettungsdienst zur Behandlung in die Uniklinik gefahren.

Der Schaden an dem VW Caddy beläuft sich auf etwa 12000 Euro, der Schaden am Lkw und an der Autobahn auf insgesamt rund 1000 Euro. Zur Unfallaufnahme, Bergung und Reinigung musste die Fahrbahn in Richtung München für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden. (AZ)

