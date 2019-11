11:39 Uhr

Autofahrer bremst Pkw auf: Auffahrunfall

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr muss sich laut Polizei Friedberg ein 27 Jahre alter Mann verantworten.

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr muss sich laut Polizei Friedberg ein 27 Jahre alter Mann verantworten. Am Donnerstagnachmittag fuhr eine 75-Jährige mit ihrem Pkw auf der AIC 10 in Richtung Dasing, als sie von dem 27-Jährigen überholt wurde. Dieser scherte knapp vor der Frau wieder nach rechts ein und bremste grundlos stark ab, so dass die Frau ihm auffuhr. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 4500 Euro. (FA)

