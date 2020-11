vor 21 Min.

Autofahrer gefährdet Fußgänger

Nur mit einem schnellen Ausweichmanöver können sich zwei Fußgängerinnen mit einem Kleinkind in Sicherheit bringen.

Das hätte einen schlimmen Ausgang nehmen können. Am Sonntag gegen 14 Uhr, brachte ein unbekannter Autofahrer zwei Fußgängerinnen und ein Kleinkind bei Wiffertshausen in Gefahr. Wie die Polizei berichtet, befuhr der Betreffende die schmale Querverbindungsstraße zwischen Kreuzäcker und Heimatshauser Weg.

Vorfall in Wiffertshausen: Gefährdung von Fußgängern

Im unübersichtlichen Waldbereich fuhr er mit nicht angepasster Geschwindigkeit in die dortige Kuppe und Kurve ein, so dass die Fußgänger gerade noch rechtzeitig an den Fahrbahnrand ausweichen konnten um einen folgenreichen Zusammenstoß zu vermeiden. Laut Polizei handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen silberfarbenen, jeepähnlichen Pkw mit FDB-Kennzeichen.

