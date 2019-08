08.08.2019

Autofahrer in Ried rauscht in Bankette und anderen Wagen

Ein 36-Jähriger hat bei Ried die Kontrolle über sein Auto verloren und einen Unfall verursacht. Dabei verletzte sich auch der Fahrer eines anderen Wagens.

Ein 36-jähriger Opel-Fahrer hat die Kontrolle über sein Auto verloren und dabei einen schweren Unfall ausgelöst. Der Mann fuhr am Mittwoch gegen 17 Uhr auf der Staatsstraße 2052 in Richtung Ried. Kurz vor Zillenberg kam er laut Polizeiangaben in einer Linkskurve nach rechts in die Bankette ab. In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte nach links.

Opel-Fahrer verursacht bei Ried Unfall mit anderem Auto

Dort kollidierte sein Opel mit einem entgegenkommenden Skoda, der von einem 51-Jährigen gefahren wurde. Beide Beteiligten verletzten sich leicht bei dem Unfall. Der Rettungsdienst brachte sie in das Krankenhaus Friedberg. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von zusammen rund 17.000 EUR. (tril)

