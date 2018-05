vor 59 Min.

Autofahrer missachtet die Vorfahrt

Bei einem Zusammenstoß in Kissing war die Polizei am Pfingstsonntag im Einsatz.

Zu einem Frontalzusammenstoß kam es am Pfingstsonntag im Kissinger Innenort.

Zu einem Zusammenstoß kam es am Abend des Pfingstsonntags in Kissing. Ein 50-Jähriger war gegen 18 Uhr auf der Hörmannsberger Straße unterwegs und wollte mit seinem Auto nach links in die Bachgasse einbiegen, wobei er die Vorfahrt zu gewähren hatte. Laut Polizei übersah er allerdings eine 71- Jährige, die gerade auf der Bachgasse fuhr und prallte frontal gegen deren Fahrzeugseite. Wie die Polizei berichtet, entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

