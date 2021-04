Autofahrer prallt bei Moorenweis gegen Baum und wird ins Krankenhaus geflogen

Ein Scheuringer fährt am Freitagabend in Richtung Landsberg. Zwischen Moorenweis und Geltendorf kommt er von der Straße ab und prallt gegen einen Baum.

Am Freitagabend fuhr ein 29-Jähriger aus Scheuring auf der Staatsstraße 2054 in Richtung Landsberg. Seine Fahrt endete jedoch zwischen Moorenweis und Geltendorf, der Fahrer kam hier nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Wie die Polizei berichtet, ist noch unklar, warum der BMW-Fahrer von der Straße abkam.

Schwer verletzter Fahrer wird mit Hubschrauber abtransportiert

Bei dem Aufprall wurde der Autofahrer in seinem Wagen eingeklemmt und die Feuerwehr musste in mit schwerem Gerät befreien. Zur weiteren ärztlichen Versorgung wurde der Scheuringer mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Am Auto des Mannes entstand ein Totalschaden, dieser liegt bei etwa 10.000 Euro. Für die Unfallaufnahme musste die Straße komplett gesperrt werden. (AZ)

