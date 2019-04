12:05 Uhr

Autofahrer rast in Mering gegen Hauswand

Ein Meringer Autofahrer war vom Gaspedal gerutscht und verursachte bei dem Unfall einen hohen Sachschaden.

Er wollte mit vor der Metzgerei einparken und rutschte vom Gaspedal: Durch dieses Missgeschick drückte der Autofahrer in der Münchner Straße in Mering einen weiteren abgestellte Wagen gegen die Hauswand und richtet einen Schaden von fast 4000 Euro an. Verletzt wurde niemand. (gth)

