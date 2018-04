vor 18 Min.

Autofahrer übersieht Radler

Leichte Verletzungen an Knie und Kiefer erlitt ein Radler bei einem Unfall, der sich am Freitag in Mering ereignete.

Laut Polizei war der Mann gegen 6.20 Uhr am Fuchsberg unterwegs, als ein Pkw-Fahrer von der Luitpoldstraße nach rechts in den Fuchsberg einbog und den entgegenkommenden Radfahrer zu spät erkannte. Die beiden Fahrzeuge stießen leicht zusammen, wodurch der Radfahrer stürzte. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus Friedberg. Das Fahrrad hat einen Totalschaden, am Fahrzeug entstand Lackschaden.

