13:16 Uhr

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Dass ein Autofahrer in Kissing unter Drogeneinfluss stand, vermuteten die Polizisten gleich.

Am späten Freitagabend unterzog die Polizei in der Münchener Straße in Kissing einen 20-jährigen Fahrzeugführer einer Kontrolle. Hierbei stellten die Beamten Anzeichen fest, die auf einen vorausgegangenen Drogenkonsum hindeuten. Ein freiwilliger Urintest untermauerte diesen Verdacht. Bei einem positiven Blutergebnis erwarten den Fahrzeugführer ein Fahrverbot und eine Geldbuße.

