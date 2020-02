vor 33 Min.

Autofahrer weicht in Dasing Tier aus und landet in Gartenzaun

Ein Ausweichmanöver führte in Dasing zu einem Unfall. Die Polizei spricht von einem Schaden von 5000 Euro.

In einem Gartenzaun landete am Montagabend ein junger Mann auf der Haberskircher Straße in Dasing. Wie die Polizei berichtet, gab er an, einem Tier ausgewichen zu sein.

Der Pkw musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

