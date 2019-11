vor 34 Min.

Autofahrer weicht in Friedberg ins Feld aus und verhindert Unfall

Wegen einer Vorfahrtsmissachtung wäre es in Friedberg beinahe zu einem Unfall gekommen.

Ein Lkw-Fahrer hat in Friedberg ein Auto übersehen und dadurch fast einen Unfall verursacht.

Nahe des Bestihofes in Friedberg ist ein 32-Jähriger in ein Feld ausgewichen, um einen Unfall zu vermeiden. Am Mittwoch gegen 16.15 Uhr wollte ein 57-Jähriger mit seinem Lkw vom Bestihof kommend auf die Staatsstraße 2051 einbiegen. Dabei übersah er laut Polizei den von Rinnenthal kommenden 32-Jährigen.

Dieser konnte den Unfall noch vermeiden. Er wich dem Lkw aus und fuhr in ein angrenzendes Feld. Der BMW des 32-Jährigen musste abgeschleppt werden. Zudem wurde ein Deckel einer Wasserleitung für die Feuerwehr beschädigt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 26000 Euro. (tril)