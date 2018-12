12:33 Uhr

Autofahrer will Alkoholfahne mit Salamibrot überdecken

Salamitaktik der anderen Art: Als ein 45-Jähriger von einer Streife in Friedberg-Stätzling kontrolliert wird, beißt er erst einmal in sein Brot.

Mehrere Male in sein Salamibrot gebissen hat ein 45-Jähriger, als er in der Nacht auf Dienstag in Stätzling von einer Streife kontrolliert worden ist. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann damit wohl seine Alkoholfahne überdecken. Das gelang ihm jedoch nicht. Er musste die Beamten auf die Dienststelle begleiten. Dort ergab der gerichtsverwertbare Alkoholtest einen Wert von 0,58 Promille. Der 45-Jährige muss nun 500 Euro Bußgeld zahlen, dazu bekommt er zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot.

Themen Folgen