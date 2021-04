Autofahrerin touchiert Schulbus: 2000 Euro Schaden

Mit ihrem Fiat fährt eine 80-Jährige in Friedberg an einem stehenden Schulbus vorbei. Dabei kommt sie dem Heck des Fahrzeugs etwas zu nahe und es kracht.

Eine 80-Jährige ist am Montag mit ihrem Auto auf der Münchener Straße in Friedberg unterwegs. Gegen 12.40 Uhr wollte sie an einem stehenden Schulbus vorbei fahren.

Sachschaden bei Unfall mit Schulbus

Die Frau touchierte laut Polizei dabei das linke Heck des Mercedes Sprinter. Laut Polizei wurde niemand verletzt, es entstand aber ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: