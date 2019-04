09:57 Uhr

Autoknacker am Park&Ride-Platz in Mering

Wer hat am Bahnhof und in St. Afra etwas beobachtet?

In der Nacht zum Samstag hat ein unbekannter Täter in Mering drei Pkw aufgebrochen. Die betroffenen Fahrzeuge waren versperrt am Park&Ride-Platz am Bahnhof in Mering und St. Afra abgestellt. Der Täter schlug an den Fahrzeugen die hintere Seitenscheibe ein, um ins Fahrzeuginnere zu gelangen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710.

