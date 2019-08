vor 19 Min.

Autoknacker schlägt Seitenscheibe ein

Wieder mal ist der Sachschaden höher als der Diebstahlschaden.

Am Donnerstag zwischen 9.20 und 9.50 Uhr hatte eine Frau ihren grauen Peugeot in der Meringerzeller Straße in Mering geparkt. Ein unbekannter Täter schlug in dieser Zeit die Scheibe der Beifahrertüre ein und entwendet aus dem Fahrzeuginneren zwei Einkaufskörbe im Wert von ca. 150 Euro. Der Sachschaden wird auf ca. 300 Euro beziffert. Hinweise auf den Täter nimmt die Friedberger Polizei unter Telefon 0821/323-1710 entgegen.

