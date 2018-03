vor 17 Min.

Autokran beschädigt Ampelmast

Zu einem ungewöhnlichen Unfall wurde die Polizei am Samstag nach Kissing gerufen.

Ein Schaden in Höhe von 500 Euro entstand am Samstag gegen 13.45 Uhr bei einem Unfall in Kissing.

Laut Polizei befuhr ein Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug die B2 und wollte er nach rechts in die Grünzweigstraße einbiegen. Der am Lkw montierte Kran war ausgefahren und touchierte beim Abbiegen einen Ampelmast. Dieser wurde verdreht und leicht beschädigt.