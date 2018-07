vor 37 Min.

Autokran überschlägt sich auf A8 und sorgt für Behinderungen

Schwerer Unfall auf der A8 in Richtung Stuttgart. Ein 45-Tonnen-Autokran hat sich überschlagen. Autofahrer müssen weiter mit Behinderungen rechnen.

Auf der A8 in Richtung Stuttgart ist es zwischen Odelzhausen und dem Rastplatz Adelzhauser Berg-Nord zu einem schweren Unfall gekommen. Gegen zwölf Uhr hat sich am Freitag ein 45-Tonnen-Autokran überschlagen. Nach Zeugenaussagen kam es zu einer hektischen Lenkbewegung des Fahrers, infolge derer der Kran ins Schleudern geriet, sich zweimal überschlug und im Bereich der rechten Spur und der angrenzenden Böschung seitlich zum Liegen kam.

Der Fahrer wurde dabei eingeklemmt und verletzt. Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, sind Verletzungen jedoch nicht so schwer wie zunächst angenommen. Der Mann werde in einem Krankenhaus behandelt.

Unfall bei Odelzhausen: Zwei von drei Fahrspuren sind befahrbar

Zur Bergung wurden mehrere Feuerwehren und das Technische Hilfswerk Dachau eingesetzt. Der Verkehr staute sich am Freitag stundenlang auf mehreren Kilometern Länge. Nach Polizei-Angaben dauerten die Bergungsarbeiten bis 2 Uhr morgens an, konnten jedoch nicht abgeschlossen werden. "Aufgrund des hohen Eigengewichts des Autokrans musste erst ein Spezialfahrzeug zum Abtransport des totalbeschädigten Krans angefordert werden", heißt es im Pressebericht.

Aktuell sind laut Polizei zwei von drei Fahrspuren befahrbar. Wann die Bergungsarbeiten fortgesetzt werden, ist noch nicht bekannt. Laut Polizei beträgt der Schade am Autokran rund 55.000 Euro, der an den Autobahneinrichtungen rund 25.000 Euro. (AZ)