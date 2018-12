vor 57 Min.

Autokratzer von Dasing beschädigt Pkw zum zweiten Mal

In Wessiszell verkratzt ein Serientäter erneut ein Auto. Besonders ärgerlich: Den Pkw hatte er bereits im Oktober auf beiden Seiten beschädigt.

Erneut hat ein bisher unbekannter Täter im Dasinger Ortsteil Wessiszell ein Auto verkratzt. In den vergangen zwei Jahren wurde in Wessiszell über ein Dutzend Autos beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass ein Serientäter in Dasing sein Unwesen treibt. In dem aktuellen Fall verkratzte der Täter nun ein Auto, dass er bereits im Oktober auf der linken und rechten Seite beschädigt hatte. Der Tatzeitraum liegt laut Polizei zwischen Montag, 10. Dezember, und Donnerstag, 13. Dezember. Einen rund einen Meter langen Kratzer auf der rechten Fahrzeugseite hinterließ der Unbekannte. Die Besitzerin hatte den Pkw in der Sonnenstraße abgestellt. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro. Die Polizei bittet die Bevölkerung um besondere Aufmerksamkeit. Zeugen sollen sich unter 0821/3231710 melden.

