vor 30 Min.

Autorin Angela Eßer aus Merching wird ausgezeichnet

Plus Die Autorin Angela Eßer aus Merching liebt es gruselig und setzt deshalb ihre ganze Schaffenskraft für den Krimi ein. Gemordet wurde auch schon einmal an ihrem Wohnort.

Von Heike John

Eine heiße Spur führt immer nach Merching, wenn man sich auf die Suche nach Angela Eßer begibt. Denn dort wohnt die Autorin, Herausgeberin, Organisatorin und Netzwerkerin, die sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten rund um den Krimi verdient gemacht hat. Für ihr herausragendes Engagement im Bereich der deutschsprachigen Kriminalliteratur bekam die studierte Theaterwissenschaftlerin nun den Ehren-Glauser zuerkannt.

Analog zum Friedrich-Glauser-Preis, dem jedes Jahr vom Syndikat, dem Netzwerk der Krimiautoren ausgelobten Autorenpreis, wird der Ehren-Glauser für besondere Verdienste rund um die deutschsprachige Kriminalliteratur verliehen. Bereits seit zwei Jahrzehnten habe sie sich für das Genre, seine Macher sowie nicht zuletzt für den Verein eingesetzt, so begründete die Jury.

Der Premiere folgten bis dato über 20 weitere Veröffentlichungen

Die Anfänge der "kriminellen Netzwerkerin“ liegen auf jeden Fall hier in der Region. Denn 2001 veröffentlichte Angela Eßer zusammen mit einer Kollegin die Anthologie "Wein & Leichen“ und ließ in Mering und Umgebung ihr Publikum bei Lesungen rund um ihr Erstlingswerk mehrfach abgrundtief ins Glas blicken. Dies war der Beginn ihrer nunmehr schon zwei Jahrzehnte langen Begeisterung für den Krimi.

Der Premiere folgten bis dato über 20 weitere Veröffentlichungen. 2010 wurde eine ihrer Kurzgeschichte auch für den Friedrich-Glauser-Preis nominiert. An Angela Eßers Schreibtisch in Merching entstehen immer wieder neue mörderische Pläne. Auch in dem von ihr herausgegebenen Band " München blutrot" wetzte Angela Eßer traditionell wieder selbst das Messer. Storys aus ihrer bluttriefenden Feder sind in Anthologien mit Titeln wie "Mord ist die beste Medizin" oder "Pizza, Pasta und Pistolen" erschienen.

Merchings Gewerbegebiet wird in Angela Eßers Krimi zum Tatort

In "Tatort Bayern" trat auch ihr Heimatort Merching in den Fokus des Verbrechens. Toms Reifenservice im Gewerbegebiet war der Tatort in der 2005 veröffentlichten Kurzgeschichte "In Merching leben Tote länger". Doch Angela Eßer ist nicht nur Autorin und Herausgeberin einer Fülle an Geschichtensammlungen rund um das kriminelle Vergnügen, sie stellt sich für ein mörderisches Menü auch gerne an den Herd.



Schon lange bevor der verschrobene Kluftinger zum Kässpatzen liebenden Kultkommissar avancierte, nahm die geborene Krefelderin die Helden des Verbrechens nicht nur literarisch unter die Lupe, sondern ließ in Krimikochkursen in Augsburg und München mit einem "Mordshunger" die kulinarischen Vorlieben nachkochen.

Bereits ein Jahr nach ihrem Debüt organisierte Angela Eßer 2002 gemeinsam mit vielen Kollegen in München die Criminale, den größten Krimi-Branchentreff Europas. 2014 bis 2018 brachte sie sich als deren Cheforganisatorin an anderen Orten ein. 2003 hob sie mit drei Mitstreiterinnen das "Krimifestival München“ aus der Taufe und blieb bis 2009 Mitorganisatorin. 2005 wurde sie für sieben Jahre Sprecherin des Syndikats, 2008 engagierte sie sich als Mitbegründerin der "Pfälzer Krimitage“, der Heimat ihres Mannes.

Die Merchingerin engagiert sich für die Rechte von Autoren

In ihrer Begeisterung für den literarischen Leichenschmaus blickt Angela Eßer auch durchaus über den Tellerrand ihres Lieblingsgenres. Gemeinsam mit der Schriftstellerin und Journalistin Nina George gründete sie 2011 die Initiative „Ja zum Urheberrecht“. Aktuell macht sie sich federführend mit der Autorin Stefanie Gregg für mehr Unterstützung seitens der Bayrischen Landesregierung für Autoren während der Corona-Krise stark.

„Zusammenfassend stellt Angela Eßer sozusagen "das personifizierte Netzwerken für den deutschsprachigen Krimi dar“, so heißt es in der Begründung der Jury für den Ehren-Glauser. 2019 bekam sie ein Krimistipendium auf Juist und veröffentlichte mit anderen Krimistipendiaten die 2020 erschienene Anthologie Mords-Töwerland. Oft wirkt sie fern der Heimat, doch Schauergeschichten aus ihrer Feder gab es in jüngster Zeit auch in der Anthologie "Die gruseligsten Orte in München".

Eßer wird im Rahmen einer Online-Gala geehrt

Jedes Jahr ist sie gemeinsam mit der Münchner Volkshochschule auch Mitveranstalterin der Autorenspaziergänge. "Ich hoffe, zusammen mit den Augsburger Autoren Wolfgang Kemmer, Willibald Spatz, Bernhard Jaumann und dem Musiker Andreas Kalb für Ende dieses Jahres den Krimitag in Augsburg organisieren zu können“, sagt Angela Eßer.

Auf dieser Veranstaltung soll auch eine Benefizlesung für die Initiative einsmehr veranstaltet werden, die im November vergangenen Jahres im Augsburger Westen ein Inklusionshotel eröffnete. Als Ehren-Glauser-Preisträgerin 2021 wird Angela Eßer am Samstag, 24. April, im Rahmen einer großen Online-Gala geehrt.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen