vor 56 Min.

Autorin kommt zur Besprechung ihres Buches

Brigitte Diefenthaler erhält in Kissing auch kritische Rückmeldungen zu ihrem Werk

Gut besucht war die aktuelle Veranstaltung der Reihe „ Kissing liest ein Buch“ in der Bücherei Kissing, die diesmal einen Titel von Brigitte Diefenthaler unter die Lupe nahm. Das Besondere an diesem Abend war, dass die Autorin selbst anwesend war. Diese Gelegenheit nutzten die Teilnehmer gerne, um mehr über das Gelesene zu erfahren.

Auch wenn den meisten Anwesenden das Buch „Ins Dunkel geboren“ sehr gut gefallen hat, gab es doch Kritikpunkte, die die Autorin sachlich und souverän versuchte, ins rechte Licht zu rücken. Gelobt wurde die Sprache der Autorin, die für jede Situation eigene Worte findet und teils alltägliche Begebenheiten mit einem ganz eigenen Stil beschreibt.

„Ins Dunkel geboren“ ist ein Buch, das zunächst einmal erschüttert. Zu brutal sind die Misshandlungen, die Josi zu Beginn der Geschichte ertragen muss, bevor er zu seinen Pflegeeltern kommt, und die den einen oder anderen Leser abgeschreckt haben. Wer über die ersten Seiten hinauskam, wurde mit einem interessanten Thema belohnt: Welchen Einfluss hatte der Zweite Weltkrieg auf die Bevölkerung auf dem Lande und wie funktionierte der Nationalsozialismus in einer Dorfgemeinschaft? Und immer wieder drängte sich die Frage auf, wie hätte man sich in dieser oder jenen Situation selbst verhalten? Die ausgezeichnet recherchierten Szenen aus dem zerbombten Augsburg erinnerten viele an ihre eigene Jugend, oder an Erzählungen. Zum Abschluss wurde über den nächsten Titel abgestimmt, der am 30. September besprochen wird. Die meisten Stimmen bekam der Titel „Qualityland“ von Marc-Uwe Kling.

