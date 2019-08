11:03 Uhr

Autoscheibe in Adelzhausen aufgebrochen: Wertgegenstände weg

Scheibe eingeschlagen und Gegenstände gestohlen: Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall in Adelzhausen.

Über Nacht hat ein Unbekannter die Scheibe eines Baustellenfahrzeugs in Adelzhausen eingeschlagen und Gegenstände im Wert tausender Euro gestohlen.

Ein 37-Jähriger hat sein gelbes Opel-Baustellenfahrzeug an der Aichacher Straße in Adelzhausen abgestellt – am nächsten Tag fehlten aus dem Fahrzeug Gegenstände im Wert von tausenden Euro. Von Mittwochabend bis Donnerstagtfrüh gegen 7 Uhr hatte der Mann den Opel geparkt. Als er zurückkehrte, war eine Seitenscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen.

Der Täter hatte mehrere hochwertige Bohrmaschinen aus dem Fahrzeug entwendet. Der Diebstahlsschaden wird auf 5.000 Euro, der entstandene Sachschaden auf 150 Euro geschätzt. Hinweise auf den Täter nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

