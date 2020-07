14:21 Uhr

Autospiegel abgeschlagen - in der Garage

Das Gespiegelgehäuse lag noch in der Garage. Dennoch geht die Polizei von Fremdverschulden aus.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein in einer offenstehenden Einzelgarage abgestellter PKW beschädigt. Dem Am Krautgartenweg in Mering abgestellte VW Passat wurde hierbei der linke Außenspiegel abgeschlagen, das Spiegelgehäuse konnte jedoch noch in der Garage aufgefunden werden.

Die Polizei muss im vorliegenden Fall von einer Sachbeschädigung ausgehen, da keine Spuren auf ein Selbstverschulden hindeuten. Den entstandene Sachschaden schätzt sie auf rund. 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nummer 0821/323-1710 bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden.