Awo-Vorsitzender in Kissing: „Soziale Verarmung nicht zu unterschätzen“

Der Kissinger Thomas Muth ist der neue Kreisvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt in Kissing und tritt in die Fußstapfen von Günter Vogt. Das hat er vor.

Seit November ist Thomas Muth nun der der Kreisvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt. Bereits im Frühjahr übernahm Thomas Muth von Günter Vogt den Ortsvorsitz der Kissinger Awo. „Ich bin nur ein kleines Rädchen im großen Getriebe“, so beschreibt der neue Vorsitzende ganz bescheiden seine Funktion. Seinem Vorgänger zollt er Respekt. Günter Vogt wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt, als er nach über 20 Jahren als Awo-Chef im Kreis aufhörte. Den Kissinger Ortsverein hat er zum mitgliederstärksten im Kreis gemacht. „Günter Vogt hat die Awo wie kein anderer geprägt“, betont Muth.

Kissing Awo-Vorsitzender Muth zollt Vorgänger Vogt Respekt

Er ist davon überzeugt, als dessen Nachfolger in große Fußstapfen zu treten. Muth wuchs in Kissing auf, studierte Maschinenbau an der Technischen Universität München und nebenbei BWL. Da der Vater in Versicherungsbranche tätig war, stieg er nach dem Studium für einige Jahre bei ihm ein und eröffnete danach 1995 sein eigenes Versicherungsmaklerbüro in Kissing. Mitglied bei der Awo ist er seit den 90er Jahren. Zunächst war Thomas Muth dort als zweiter Kassier tätig, später wurde er erster Kassier und sammelte so bereits einige Jahre Erfahrung im Vorstand der Arbeiterwohlfahrt. „Hut ab was Günter Vogt hier hochgezogen hat“, betont er.

Seine Position im Wohlfahrtsverband sieht er vorwiegend strategisch. „Die Führung eines Vereins wird immer komplizierter, denn man hat es mit verschiedenen Geschäftsbereichen zu tun. Juristische und betriebswirtschaftliche Hintergründe werden immer komplexer, dazu die strengen Datenschutzverordnungen.“ Hier kommen dem Diplom-Kaufmann seine Kenntnisse in Buchhaltung zugute. „Ich bin zwar Vorsitzender, aber ohne die anderen Mitglieder wäre ich sowohl im Ortsverein als auch im Kreisverband aufgeschmissen“, sagt er. Und: „Wir halten alle zusammen und jeder tut, was er am besten kann. Wir haben ein gutes Klim.“ Auf Kreisebene steht ihm Michael Ackermann als Stellvertreter zur Seite. Der Vize ist auch beruflich bei der Awo und im Friedberger Awo-Seniorenheim tätig. „Sowohl auf lokaler Ebene als auch auf Kreisebene sind wir sehr stark im Seniorenbereich“, erklärt Thomas Muth.

Awo kämpft seit gut 100 Jahren gegen soziale Vereinsamung

Gegründet wurde die Arbeiterwohlfahrt vor 100 Jahren von Marie Juchacz als Unterorganisation der SPD – als Organisation zur Linderung von finanziellen Nöten der Arbeiterklasse, heutzutage ist sie vorwiegend gegen die soziale Vereinsamung aktiv. „Soziale Verarmung ist nicht zu unterschätzen“, so Muth.

Die vielen Freizeitangebote listet das neue Programmheft auf, das Thomas Muth im Herbst entworfen hat und bis Frühjahr 2020 gilt. Da gibt es Seniorenfrühstücke und -nachmittage mit geladenen Referenten, Spielenachmittage, Bastelangebote und Gedächtnistraining, Gymnastikstunden und Sitztanz und Wanderausflüge. Besonders beliebt ist der seit Jahrzehnten angebotene Ausflug zum Zirkus Krone, der heuer wieder am 6. März durchgeführt wird. Auch Nicht-Mitglieder sind willkommen. Im September geht es unter der bewährten Reise-Organisation von Claudia Beckerbauer nach Schottland. Mit dabei sind Mitglieder aus den vier Ortsvereinen Aichach, Friedberg, Kissing und Mering.

Die gute Zusammenarbeit der Ortsvereine ist Muth wichtig. „Nicht jeder muss an seiner eigenen Geschichte basteln“, findet er. Viele Impulse gehen von Kissing aus, wo die Awo eine Begegnungsstätte mit großzügigem Garten hat, der durch den Kauf des Nachbarhauses noch vergrößert wurde. Seitdem wurde aus dem traditionellen Straßenfest ein Gartenfest.

Kissings neuer Awo-Chef will Jugendangebot ausbauen

Die Stadtranderholung in Althegnenberg ist das Aushängeschild der Awo, was die Kinder- und Jugendarbeit betrifft. Hier setzt der neue Kreisvorsitzende noch mehr auf die Zusammenarbeit im gesamten Kreis. „Wir haben jedes Jahr einige tausend Euro für Erholung am Stadtrand draufgelegt“, erklärt er. „Das ist aber auch als Wohlfahrtsverband langfristig nicht tragbar.“ Lange Jahre gab es zudem die Ferienfreizeit für Kinder und Jugendliche in Hopfgarten in Tirol. Kommenden Sommer ist Burg Falkenberg in Franken das Ziel und der Kreisverband Memmingen ist mit dabei.

Übergreifendes Arbeiten ist Thomas Mut nicht nur in Bezug auf Ortsvereine und Ortsverbände ein Anliegen, sondern auch was die Generationen betrifft. Darum will er die Angebote im Jugendbereich ausbauen. „Wir wollen Jung und Alt zusammenbringen und ein besseres Miteinander von Kindern und Senioren fördern“, so sein Wunsch. So schweben ihm Bastelstunden vor, bei denen jung gebliebene Rentner sich Zeit nehmen, um mit Kindern und Jugendlichen handwerklich tätig zu werden. „Ich denke da beispielsweise an 3-D-Druck“, erklärt der Maschinenbauingenieur.





Glühweinfest Zum Jahresauftakt lädt die Awo Kissing am Sonntag, 5. Januar, zum Glühweinfest an der Brönner-Gartenhütte an der Begegnungsstätte ein.