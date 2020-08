18:02 Uhr

B2: Das Ende der Sperrung zwischen Mering und Merching ist in Sicht

Plus Der Fahrbahnbelag der Bundesstraße 2 zwischen Mering und Merching ist bereits ausgetauscht. Wann die Sperrung voraussichtlich aufgehoben wird.

Von Philipp Schröders

Zurzeit müssen Autofahrer, die zwischen Mering und Merching unterwegs sind, viel Geduld mitbringen. Die Bundesstraße 2 zwischen den beiden Orten wird seit Ende Juli saniert. Nach Angaben des Staatlichen Bauamts ist aber ein Ende der Arbeiten in Sicht. Wie es nun weitergeht.

Christoph Eichstaedt, zuständig für den Kreis Aichach-Friedberg, sagt: „Wir sind gut in der Zeit, ich gehe davon aus, dass wir nach dem jetzigen Stand den Verkehr am Freitag im Laufe des Tages wieder freigeben können.“ Eine Unsicherheit bestehe aber noch durch das Wetter. In den kommenden Tagen sind Gewitter und Regenfälle angesagt. Da nun unter anderem noch die Fahrbahnmarkierungen auf der B2 aufgebracht werden müssen, könnten starke Regenfälle zu Verzögerungen führen, erklärt Eichstaedt.

Die Arbeiten am Asphalt sind derweil abgeschlossen. In den vergangenen Wochen wurden die oberen fünf Zentimeter des Fahrbahnbelags auf einer Länge von ungefähr 2,5 Kilometern ausgetauscht. Die Maßnahme erstreckt sich südlich der Einmündung der Staatsstraße 2380, also dem Abzweig nach Königsbrunn, umfasst den Abzweig der Kreisstraße AIC12, also die Einmündung Mering-Süd, und endet im Kreuzungsbereich der Staatsstraße 2052 in Merching. Für den Verkehr ist die B2 weiterhin in beide Richtungen in diesem Bereich gesperrt.

Die Bundesstraße 2 zwischen Mering und Merching ist gesperrt. Zurzeit müssen unter anderem noch die Straßenmarkierungen aufgebracht werden. Bild: Philipp Schröders

B2-Sperrung in Mering: Noch stehen Bankettarbeiten an

Nach Angaben von Eichstaedt stehen in den kommenden Tagen noch die Bankettarbeiten an. Mit einem Spezialgerät werden die Seitenstreifen neben der Straße befestigt. Die Markierungen sollen dann aufgebracht werden, wenn die Fahrbahn sauber ist, wobei die Arbeiter teilweise parallel arbeiten. Zuletzt werden noch die Leitpfosten aufgestellt.

Eichstaedt ist mit dem Verlauf der Sanierung zufrieden. Die Kosten für die Bauarbeiten in Höhe von etwa 600.000 Euro trägt die Bundesrepublik Deutschland als Baulastträgerin der Bundesstraßen. Die Einrichtung der Umleitung habe gut funktioniert. Da zeitgleich an der AIC12 zwischen Mering und Unterbergen gearbeitet wird, schoben sich allerdings laut Anwohnern zeitweise die Autos durch Mering und Merching. „Natürlich können wir nicht verhindern, das sich manche nicht an die ausgeschilderte Umleitung halten. Gerade mit den Navigationsgeräten fahren manche anders“, sagt Eichstaedt.

B2 zwischen Mering und Merching bald wieder frei für den Autoverkehr

Alle Maßnahmen seien aber zuvor mit den anderen Behörden, also auch dem Landratsamt, das für die AIC12 zuständig ist, abgesprochen worden. Da habe es keine Bedenken gegeben. Eichstaedt sagt: „Die Sommerferien sind die beste Zeit, um solche Arbeiten durchzuführen, weil dann am wenigsten Verkehr ist.“ Des Weiteren gibt er zu bedenken, dass zurzeit im Wittelsbacher Land die Landesausstellung stattfindet. „Deswegen wollten wir Aichach und Friedberg schonen.“ Damit es keinen Maßnahmenstau gebe, seien die Vorhaben im Süden des Landkreises vorangetrieben worden.

17 Bilder Die Fahrbahn der B2 bei Mering wird erneuert Bild: Philipp Schröders

Im Hinblick auf die B2 sei es nötig gewesen, die oberste Schicht auszutauschen. „So konnten wir verhindern, dass noch gröbere Schäden in den unteren Schichten entstehen“, sagt Eichstaedt. Die Straße bleibt nun also voraussichtlich noch bis Freitag gesperrt. Die Umleitung erfolgt in beiden Richtungen zwischen Mering-St. Afra über die Staatsstraße 2052 nach Ried und weiter über die Kreisstraßen AIC14 sowie FFB4 über Tegernbach und Mittelstetten bis zur B2 zwischen Althegnenberg und Hattenhofen. Der Verkehr von beziehungsweise zur Staatsstraße 2052 in Merching beziehungsweise südlich davon wird innerhalb von Merching über die Kirchstraße, von der B2, und die Steinacher Straße, zur B2, umgeleitet.

