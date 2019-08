B2-Fahrbahn in Mering ist erneuert

Plus Fünf Tage lang war die Strecke an der Brücke und der Kreuzung mit der Augsburger Straße gesperrt. Wann die B2 in Mering wieder freigegeben wird.

Eine Frau in einem blauen Wagen ließ sich am Montagvormittag von dem „Durchfahrt verboten“-Schild auf der B2 in Mering nicht abhalten. Sie fuhr einfach an der Sperrung vorbei und brauste über die Kreuzung mit der Augsburger Straße. Danach stellten die Bauarbeiter eine Reihe von Pylonen auf, um die Bundesstraße sichtbar abzuriegeln. Nur wenige Sekunden später hielt ein Lastwagen vor den Hütchen. Der Fahrer musste dann wieder wenden.

In den vergangenen Tagen ist die B2 in Mering im Bereich der B2-Brücke und der Kreuzung mit der Augsburger Straße auf einer Strecke von rund 650 Metern saniert worden. Am Montagvormittag hieß es beim Staatlichen Bauamt Augsburg, dass die Sperrung etwa um 18 Uhr wieder aufgehoben wird. Der stellvertretende Abteilungsleiter Alfred Schmid war mit dem Ablauf der Arbeiten zufrieden. „Es ist gut gelaufen. Das Wetter hat mitgespielt und auch die Firma hat eine Top-Leistung erbracht“, sagte er.

Der Asphalt der B2 ist ausgetauscht worden

Bereits am Donnerstag und Freitag hatten die Bauarbeiter die oberen zwölf Zentimeter aus Asphalt erneuert. Das war nötig, weil der Fahrbahnbelag zuvor mit Rissen und Rillen durchzogen war.

Auch am Wochenende waren die Arbeiter im Einsatz. Wie Schmid erklärt, bauten sie unter anderem neue Leitpfosten ein. Am Montag standen dann vor allem noch Arbeiten an der Ampelanlage an der Kreuzung an. Die Schaltung wird auf der Bundestraße 2 schon länger mithilfe von Kameras gesteuert. Auf der Staatsstraße 2052 signalisierten bisher Schleifen im Asphalt, dass ein Auto an der Ampel wartet. Laut Schmid ist dieser Bereich nun auch auf Kameras umgestellt worden.

Für die Arbeiten mussten die B2-Brücke und die Kreuzung fünf Tage in beide Richtungen gesperrt werden. Der Verkehr wurde großräumig umgeleitet. Die Siedlung St. Afra und das Gewerbegebiet waren von Kissing aus über die B2 aber weiterhin erreichbar. Im Süden erfolgte von der Staatsstraße 2380 aus eine Umleitung über die Friedenaustraße. Schmid sagt, dass es keine größeren Probleme mit dem Umleitungsverkehr gegeben habe. Niemand habe sich beim Staatlichen Bauamt Augsburg beschwert.

Am Montag waren die Arbeiter an der B2 noch im Einsatz.

Die Leser unserer Zeitung berichteten bei Facebook zeitweise von massivem Verkehrsaufkommen in Kissing. Zudem wurde über die Vorfahrtsregelung in St. Afra diskutiert. Dort gilt „rechts vor links“, was wohl viele Autofahrer nicht beachteten. Wie Schmid erklärt, wurde die Regelung auf der Stracke zwischen dem Kreisverkehr und der B2-Unterführung im Gewerbegebiet geändert. „Das hatte auch die Polizei empfohlen.“ In dem Meringer Ortsteil war es aber bewusst bei der geltenden Regelung geblieben. „Wir wollten St. Afra nicht für den Verkehr attraktiver machen.“ Schließlich habe es ab Kissing eine Umleitung gegeben.

Merings Bürgermeister ist zufrieden

Merings Bürgermeister Bürgermeister Hans-Dieter Kandler zeigte sich am Montag zufrieden. „Es ist im Großen und Ganzen gut gelaufen. Es war die richtige Entscheidung, das in die Ferien zu legen“, sagte er. Größere Beschwerden bei der Verwaltung habe es nicht gegeben.

Auch Alexander Wagenpfeil, Leiter der Polizei Friedberg, zog ein positives Fazit. „Die Sperrung ist ruhig und gut verlaufen“, sagte er. Es seien lediglich kleine Verkehrsunfälle ohne Verletzte registriert worden. Auf den Ausweichrouten, beispielsweise zwischen Alt-Kissing und Mering, habe es zu den Hauptverkehrszeiten eine höhere Belastung gegeben. Auch die Anwohner in St. Afra hätten ein gesteigertes Verkehrsaufkommen erdulden müssen. Beschwerden seien bei der Polizei in Friedberg aber keine eingegangen.

