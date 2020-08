vor 35 Min.

B2 in Mering und AIC 17 in Schmiechen: Zwei Verkehrsadern sind wieder frei

Plus Die Ortsdurchfahrt in Schmiechen, ein Teilstück der AIC 17, ist offiziell geöffnet worden. Auch die Arbeiten an der B2 in Mering sind abgeschlossen.

Von Christine Hornischer und Philipp Schröders

In den vergangenen Monaten mussten die Autofahrer im Süden des Landkreises Aichach-Friedberg viel Geduld beweisen. Mehrere wichtige Verkehrsadern sind saniert worden. Immerhin sind nun zwei Straßen wieder freigegeben.

Am Freitag ist die Ortsdurchfahrt in Schmiechen, ein Teilstück der A1C 17, mit einem offiziellen Akt geöffnet worden. Landrat Klaus Metzger und Schmiechens Bürgermeister Josef Wecker freuten sich: „Innerhalb der geplanten Bauzeit und im vorgesehenen Kostenrahmen konnte die Ortsdurchfahrt in Schmiechen in Bezug auf den technischen Ausbaustandard und die Verkehrssicherheit auf den aktuellen Stand gebracht werden.“ Das war auch für Dienststellenleiter Alexander Wagenpfeil und Karl Ortler von der Polizeiinspektion Friedberg sehr wichtig.

Bald nach der Freigabe waren schon die ersten Autos auf der Ortsdurchfahrt in Schmiechen unterwegs. Bild: Christine Hornischer

„Natürlich waren unsere Bürger in den letzten beiden Jahren nicht gerade begeistert von den vielen Umwegen“, gab Wecker zu. „Doch immer wieder habe ich gehört, wie die Baufirma Richard Schulz hoch gelobt wurde.“ Die nächste Baustelle stünde allerdings schon in den Startlöchern, verriet Wecker. Die Ortsdurchfahrt Unterbergen stehe als Nächstes an. „Ich werde wohl als Bau-Bürgermeister in die Annalen eingehen“, scherzte das Gemeindeoberhaupt.

Sanierung der AIC 17 in Schmiechen wurde in zwei Abschnitte aufgeteilt

CSU-Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko lobte die „Investition in den ländlichen Raum“. Die Sanierung war eine gemeinsame Maßnahme des Landkreises und der Gemeinde Schmiechen. Ungefähr 2,1 Millionen Euro habe diese Sanierung gekostet, wobei die Beteiligung der Gemeinde rund 350.000 Euro betrug. Die voraussichtliche staatliche Förderung wird rund eine Million Euro betragen. Rainer Hurler und Andreas Bezler von der Abteilung kommunales Bauen vom Landratsamt zeigten sich sehr zufrieden mit dem äußerst pünktlichen Ergebnis.

Jeder hält ein Schlaufenteil in der Hand - wegen der Abstandsregeln wurde das Absperrseil in zwei Reihen geschnitten: von links Rainer Hurler, Peter Tomaschko, Klaus Metzger, Josef Wecker und Alexander Wagenpfeil. Bild: Christine Hornischer

Der Spatenstich war im April vergangenen Jahres, die Durchführung erfolgte in zwei Bauabschnitten: der erste von März bis November 2019 und der zweite von März bis August 2020 – jeweils unter Vollsperrung mit überörtlicher Umleitung. Die Fahrbahn wurde dabei voll ausgebaut, die Kurven erweitert, die Gehwege neu angelegt oder erneuert, die Entwässerungsanlagen mit Straßeneinlaufschächten erneuert, die Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut und der Kirchplatz neu gestaltet. Auch die Wasserleitung wurde über die komplette Ausbaulänge erneuert und der Mischwasserkanal punktuell saniert. Dies wurde von der Gemeinde finanziert.

Bei der Sanierung des ersten Abschnitts hatten sich mehrere Geschäftsleute zusammengeschlossen, um darauf aufmerksam zu machen, dass ihre Läden weiterhin erreichbar waren. Die Sperrung des zweiten Teils bedeutete aber wohl keine Einschränkung dieses Ausmaßes für sie. Josef und Marion Kölz bieten in ihrem Geschäft Bäckweck am Kirchplatz Käsespezialitäten und andere regionale Produkte an. Er erklärt: „Der zweite Abschnitt war nicht so einschneidend für uns.“ Auch in der Corona-Zeit hätten seine Kunden dem Geschäft die Treue gehalten. „Sie schätzen die Qualität“, sagt er. Dennoch ist Kölz froh, dass die Ortsdurchfahrt nun fertig ist. „Das waren zwei sehr anstrengende Jahre. Wir liegen genau in der Mitte der beiden Maßnahmen.“ Über das Ergebnis der Sanierung äußert er sich aber trotz der Einschränkungen zufrieden: „Die Arbeiten sind gut ausgeführt worden. Die neue Ortsdurchfahrt lässt sich schön befahren.“

B2 zwischen Mering und Merching ist wieder geöffnet

Im Süden des Landkreises gibt es noch eine weitere gute Nachricht für die Autofahrer. Auch die B2 zwischen Mering und Merching ist wieder für den Verkehr freigegeben. In den vergangenen Wochen wurden die oberen fünf Zentimeter des Fahrbahnbelags auf einer Länge von ungefähr 2,5 Kilometern ausgetauscht.

Die Maßnahme erstreckte sich südlich der Einmündung der Staatsstraße 2380, also dem Abzweig nach Königsbrunn, umfasste den Abzweig der Kreisstraße AIC 12, also die Einmündung Mering-Süd, und endete im Kreuzungsbereich der Staatsstraße 2052 in Merching. Nachdem der Asphalt erneuert worden war, wurden die Bankette wiederhergestellt und neue Fahrbahnmarkierungen aufgebracht. Für den Verkehr war die B 2 während der Arbeiten in beide Richtungen gesperrt. Nun ist sie wieder frei.

17 Bilder Die Fahrbahn der B2 bei Mering wird erneuert Bild: Philipp Schröders

Noch wird allerdings an einer anderen Stelle im Landkreissüden gearbeitet. Die AIC 12 zwischen Mering und Unterbergen ist weiterhin in beide Richtungen gesperrt. Die Maßnahme erstreckt sich zwischen der Kreuzung mit der Gemeindeverbindungsstraße Merching-Mandichosee und dem Ortsanfang Unterbergen. Die überörtliche Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt über Mering – Merching – Egling – Prittriching – Unterbergen und gegenläufig. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich bis Ende 2020 beendet.

Lesen Sie auch diese Artikel:

Themen folgen