vor 37 Min.

B2 in Mering wird bald gesperrt

Die Fahrbahn der Bahnbrücke muss erneuert werden. Auch an der Kreuzung mit der Augsburger Straße wird gearbeitet. Wann die Sanierung beginnt.

Von Philipp Schröders

In der kommenden Woche müssen Autofahrer, die Mering durchqueren wollen, Umwege in Kauf nehmen. Die B2-Brücke über die Bahngleise wird von Mittwoch, 21. August, bis einschließlich Montag, 26. August, in beide Richtungen gesperrt. Die Arbeiten beginnen bereits in der Nacht zum Mittwoch, wie das Staatliche Bauamt Augsburg mitteilt.

Betroffen ist die B2 ab der Bahnbrücke auf einer Strecke von rund 650 Metern in Richtung Norden. Auch im Bereich der Kreuzung mit der Ohmstraße beziehungsweise Augsburger Straße wird gearbeitet. Das Staatliche Bauamt Augsburg will auf der Strecke den Fahrbahnbelag, der Schäden aufweist, erneuern lassen. Die oberen zwölf Zentimeter aus Asphalt sollen ausgetauscht werden. Die Vollsperrung der Bundesstraße wird zwischen der Einmündung der Staatsstraße 2380 und der Einmündung am Wohngebiet Mering-St. Afra eingerichtet.

Umleitung über die Friedenaustraße in Mering

Die Siedlung und das Gewerbegebiet sind von Kissing aus über die B2 weiterhin erreichbar, die Kreuzung mit der Augsburger Straße ist aber gesperrt. Im Süden bleibt die Verbindung zur Staatsstraße 2380 nach Königsbrunn frei. Es ist also weiterhin möglich, die Stadt von Merching aus anzusteuern beziehungsweise von Königsbrunn aus die B2 in Richtung Fürstenfeldbruck zu erreichen. Für die Zufahrt zum Gewerbegebiet St. Afra von der Staatsstraße 2380 aus erfolgt die Umleitung über die Friedenaustraße am Bahnhof Mering-St. Afra. Für den überörtlichen Verkehr ist eine Umleitung in beiden Fahrtrichtungen über Friedberg-Ottmaring, Bachern, Ried und Mittelstetten ausgeschildert.

Merings Bürgermeister Hans-Dieter Kandler sagt im Hinblick auf den Zustand der Fahrbahn der B2: „Das dort Sanierungsbedarf besteht, dürfte nicht zu bestreiten sein.“ Die Risse und Rillen seien deutlich zu sehen. Zudem weist der Bürgermeister daraufhin, dass die Strecke viel befahren ist. „Ich freue mich nicht darauf, aber ich bin froh, dass die Maßnahme innerhalb von fünf Tagen und in der Ferienzeit erfolgt.“

Für die Meringer sei die Sperrung mit erheblichen Verkehrsbehinderungen verbunden. Lastwagen werden die großräumige Umleitung nutzen müssen, weil die Bahnunterführungen in Mering nicht hoch genug sind. Kandler schätzt aber, dass viele Menschen – auch aus den umliegenden Gemeinden – auf Ausweichrouten in der Marktgemeinde unterwegs sind. „Der Autofahrer sucht sich immer den bequemsten Weg“, sagt er. Der Bürgermeister sieht aber keine Alternative zur Vollsperrung der B2. „Es ist über eine einspurige Sperrung gesprochen worden. Aber das hätte die Bauzeit nicht nur verdoppelt, sondern sogar verdreifacht“, sagt Kandler. Nun hofft er, dass das Staatliche Bauamt es schafft, die Maßnahme pünktlich abzuschließen.

Staatliches Bauamt rechnet mit Verkehrsbehinderungen

Die Behörde will folgendermaßen vorgehen: Nach dem Abfräsen des erneuerungsbedürftigen Asphaltes am Mittwoch werden am Donnerstag und Freitag zwei neue Schichten eingebaut. Am Wochenende werden die Bankette wieder hergestellt und die Fugen an den Bauwerken vergossen. Danach wird abschließend am Montag die Fahrbahnmarkierung aufgebracht.

Die Maßnahme kostet rund 400.000 Euro. Obwohl die Arbeiten in der verkehrsärmeren Zeit in den Sommerferien stattfinden, rechnet auch die Behörde aufgrund der hohen Verkehrsbelastung auf der B2 mit Behinderungen. „Das Staatliche Bauamt Augsburg bittet alle Verkehrsteilnehmer um Geduld und Verständnis für die auftretenden Behinderungen sowie um Beachtung der ausgeschilderten Umleitungen“, sagt Abteilungsleiter Alfred Schmid.

