B300-Sperrung: Sorgt die Großbaustelle für ein Verkehrschaos?

Hupkonzerte und lange Staus bleiben aus – dennoch läuft es nicht überall flüssig im Raum Friedberg. Grund ist die Sperrung der B300. Seit Montag werden die in die Jahre gekommenen Straßenbeläge vom Chippenham-Ring bis zur Einmündung der Aichacher Straße (Reifenzentrale) sowie zwischen Oberzell und der Autobahn-Anschlussstelle Dasing erneuert. Rund 60.000 Quadratmeter Asphalt werden aufgebracht. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 7. Mai – mit Folgen für den Verkehr.

B300-Sperrung: An einer Kreuzung kommt es zu Staus

Größere Staus gibt es laut Martin Binder von der Polizeiinspektion Friedberg zwar nicht, dennoch komme es gerade auf der Kreisstraße AIC 25 immer wieder zu kleineren Staus – gerade in Richtung Süden, vor allem im Bereich der Kreuzung Chippenham-Ring/B300. Binder: "Das liegt in erster Linie an den Lkw, die normalerweise die A8 bei Dasing verlassen und nun eine Ausfahrt später raus müssen. Dadurch nimmt das ohnehin schon hohe Verkehrsaufkommen weiter zu. Der Verkehr stockt, aber von einem durchgehenden Stau oder gar einem Verkehrschaos sind wir weit entfernt."

Die B300 ist zwischen Dasing-Oberzell und Dasing-Nord wegen Bauarbeiten gesperrt. Foto: Ute Krogull

Auch im Bereich der Wiffertshauser Straße kam es gerade am späteren Nachmittag immer wieder zu Rückstaus. Die Umleitungen erfolgen großräumig über die AIC 25 neu, den Bressuire-Ring und die A8. In der Friedberger Innenstadt gebe es laut Binder aber keine größeren Probleme: "Wir haben nichts gehört. Insgesamt sind wir zufrieden, obwohl wir allen Fahrern raten, etwas mehr Zeit einzuplanen", so Binder. Außerdem könne sich die Situation in den kommenden Tagen noch ändern, wie der Hauptkommissar erklärt: "Die Fahrer suchen sich schon ihre Wege. Könnte also sein, dass wir Ende der Woche an anderen Stellen Probleme bekommen. Wir werden die Situation beobachten und entsprechend nachjustieren."

Großbaustelle auf der B300 bei Dasing: Ampelanlage wird umgeschaltet

Das bestätigt Christoph Eichstaedt vom zuständigen Staatlichen Bauamt Augsburg: "Erst nach zwei bis drei Tagen finden die Autofahrer ihre neue Route, weshalb man abwarten muss. Normalerweise entspannt sich die Verkehrssituation, wenn jeder seine Route kennt." Um den Verkehr zu entlasten, wurde extra die Ampelanlage an der Kreuzung Chippenham-Ring/B300 umgestellt. Eichstaedt: "So haben die Verkehrsteilnehmer aus den anderen Richtungen längere Grünphasen, was den Verkehr etwas entzerrt."

Ursprünglich war geplant, den Teilabschnitt bis zur Kreuzung Seestraße/Altstadt schon etwas früher als am 7. Mai zu öffnen. Auf Nachfrage gibt sich Eichstaedt diesbezüglich nun zurückhaltend: "Das müssen wir sehen. Es ist ein großer Aufwand, da wir dann die Ampelanlage wieder umstellen müssen. Ob sich das für eine Woche lohnt, ist die Frage."

Bushaltestelle Unterm Berg in Friedberg wird nicht angefahren

Neben den vielen Autofahrern betrifft die Großbaustelle auch den öffentlichen Nahverkehr und die Schulbusse, die umgeleitet werden. Negative Folgen hatte die Sperrung am Montagvormittag laut dem ÖPNV-Beauftragten Manfred Schnell nicht: "Soweit ich weiß, gab es am Vormittag keine Probleme. Die Busse sind gut durch den Verkehr gekommen." Das änderte sich laut Schnell am Nachmittag. "Durch den Lockdown ist insgesamt weniger los, aber ab 14 Uhr nahm der Berufsverkehr zu, und das hat man gemerkt."

Insbesondere für die Busfahrgäste sei das ein Problem. Schnell: "Durch die gebildeten Staus, kamen auch die Busse nicht mehr so schnell durch. Der Takt konnte kaum gehalten werden. Verspätungen von bis zu 15 Minuten waren die Folge." Hinzu kommt, dass die Haltestelle Unterm Berg durch die Großbaustelle aktuell nicht angefahren wird. In der Röntgenstraße wurde ein Alternativ-Haltestelle eingerichtet.

Seit Montagmorgen ist die B300 in Friedberg zwischen der Aichacher Straße und dem Chippenham-Ring gesperrt. Das hat auch Folgen für die Innenstadt. Foto: Thomas Goßner

Darüber hinaus sind digitale Geschwindigkeitsanzeigen in der Wiffertshauser Straße und der Luitpoldstraße installiert und die Hauptachsen des Radverkehrs in die Altstadt werden ausgeschildert. Wirklich etwas getan hat sich auf der Baustelle am Montag übrigens noch nicht, wie Christoph Eichstaedt erklärt: "Hauptsächlich wurden Schilder aufgestellt und alles für das Fräsen vorbereitet." Das schlechte Wetter spielt laut Eichstaedt übrigens aktuell keine Rolle: "Beim Fräsen ist es unerheblich, ob es schneit oder nicht. Wenn der neue Asphalt drauf kommt, muss es trocken sein und mehr als zehn Grad warm."

