B300 gesperrt: Warum in Friedberg und Dasing gleichzeitig gebaut wird

Plus Zwischen den Oster- und Pfingstferien sind gleich zwei Abschnitte der B300 in Friedberg und bei Dasing gesperrt. Was wird dort gemacht?

Von Sebastian Richly

Gleich zwei Streckenabschnitte der B300 werden zwischen den Oster- und Pfingstferien gesperrt sein. Die Deckschicht der Bundesstraße wird dann in Friedberg zwischen Chippenham-Ring und Rothenbergstraße erneuert. Auch die Ortsumfahrung von Dasing zwischen Autobahn und Oberzell wird von Montag, 12. April, bis Freitag, 21. Mai saniert.

Ein Verkehrschaos befürchtet Christoph Eichstaedt vom zuständigen Staatlichen Bauamt Augsburg deshalb nicht. Im Gegenteil, die Baustellen wurden bewusst in den gleichen Zeitraum gelegt. Eichstaedt: "Da die beiden Streckenabschnitte nahe beieinander liegen, gibt es Synergie-Effekte. Die Wege der Baufahrzeuge etwa sind kürzer. Logistisch gibt es noch weitere Punkte, die dafür sprechen." Auch für den Verkehr habe es einen Vorteil: "Wenn von einer Seite viele Autos reinfahren, aber dann nicht mehr rauskommen, ist Chaos programmiert. Da beide Seiten dicht sind, verlagert sich der Verkehr auf die Umleitungen."

B300 zwischen Dasing und Friedberg gesperrt: So wird der Verkehr umgeleitet

Die Umleitung erfolgt großräumig über Autobahn, AIC 25, Chippenham-Ring und Bressuire-Ring. Eichstaedt: "Der zusätzliche Verkehr ist kein Problem. Die Umleitungen können das verkraften." Ganz ohne Verkehrsbehinderungen werde es aber nicht gehen: "Erfahrungsgemäß brauchen die Autofahrer ein bis zwei Tage, um mit der Situation zurecht zu kommen. Dann kennt jeder seine neue Strecke, davor kann es natürlich ein bisschen Chaos geben."

Damit nicht alle Autos über Dasing fahren, wird bewusst ab dem Oberzeller Berg gesperrt. Eichstaedt erklärt: "Die Autofahrer sollen die ausgeschriebenen Umleitungen nehmen. Wer sich auskennt, weiß ohnehin, wie er fahren muss."

Neue Straßenbeläge in Friedberg und Dasing

Auf dem Streckenabschnitt zwischen Chippenham-Ring und Rothenbergstraße wird der Dünnschichtbelag erneuert. "Die Strecke ist viel befahren und nach zehn Jahren wird der sogenannte Flüsterasphalt ausgetauscht. Die Lärm dämmenden Eigenschaften nehmen im Verlauf der Zeit ab", erklärt Eichstaedt.

Auch auf der Ortsumfahrung Dasing wird die oberste Schicht erneuert - aus gutem Grund, wie Eichstaedt klar macht: "Der Belag ist 18 Jahre alt und damit einer der ältesten in der Region. Der muss jetzt wirklich ausgetauscht werden." Hierbei handle es sich um normalen Asphaltbeton und nicht wie in Friedberg um einen Dünnschichtbelag zur Lärmreduzierung.

Großbaustellen: Warum nicht in den Ferien gebaut wird

Die Bauarbeiten an der B300 finden laut Eichstaedt bewusst zwischen Oster- und Pfingstferien statt: "Da die B300 eine Umleitungsstraße für die A8 ist, muss sie in den Ferien frei bleiben. Wir haben also nur diesen zeitlichen Korridor." Länger dürften die Bauarbeiten aber nicht gehen. Eichstaedt: "Klar kann es immer zu Verzögerungen kommen, aber die Baufirma muss innerhalb dieses Zeitraums fertig sein." Derzeit läuft laut Eichstaedt noch die Ausschreibung. "Ende Februar wissen wir dann mehr."

Die B300 soll umgebaut werden, auch in Friedberg wird es ruhig werden. Bild: Marlene Volkmann

An welchem Tag die Bauarbeiten genau beginnen, könne aufgrund der noch laufenden Ausschreibung derzeit noch nicht gesagt werden. Gut möglich ist aber, dass ein Teil der Strecke wieder früher freigegeben wird. Eichstaedt: "Das müssen wir dann mit der Baufirma klären. Priorität hat der Abschnitt in Friedberg, da dort auch eine Buslinie fährt. Hoffentlich können wir den Teilabschnitt bis zur Abfahrt Friedberger See und Altstadt früher aufmachen."

Die Querung der Kreuzung Augsburger Straße/B300/Seestraße soll möglich sein, damit die Friedberger ihr geliebtes Freizeitparadies erreichen. Die innerörtlichen Umleitungen seien mit der Stadt Friedberg abgestimmt - auch in Zusammenhang mit den Sperrungen in der Bahnhofstraße und der Schützenstraße. Auf ein anderes Jahr terminieren konnte man die Arbeiten nicht: 2020 nahm das Staatliche Bauamt Rücksicht auf die Bayerische Landesausstellung, nun drängt die Zeit.

