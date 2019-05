vor 47 Min.

BCR-Fußballer setzen auf bewährte Leitung

Neuwahlen und Berichte bei der Jahresversammlung. Ziel ist, eine sportliche Größe im Stadtgebiet zu bleiben

Mit 60 von 62 möglichen Stimmen wurde Thomas Losinger als Leiter der Fußballabteilung im BC Rinnenthal bestätigt. Stellvertreter und Jugendleiter ist Markus Treffler, Damenleiterin Sandra Berger, Kassenwart Benjamin Kramer und Marketingbeauftragter Konrad Bradl. Die Revisoren Franz Friedl und Michael Ableitner wurden per Akklamation einstimmig gewählt. Losinger blickt sehr positiv in die Zukunft des BCR, der weiterhin eine sportliche Größe im Friedberger Stadtgebiet bleiben will.

Zu Beginn der Versammlung gab Thomas Losinger einen Einblick in die aktuellen Themen beim BCR. In der letzten Saison hat die 1. Mannschaft die Kreisliga mit dem sechsten Platz beendet. Mit einem Trainerwechsel zum Saisonbeginn von Aumiller/Barbano zu Rolle/Losert steht aktuell die Mannschaft auf dem vierten Platz.

Die zweite Herren-Mannschaft wurde nach dem Aufstieg aus der B-Klasse letzte Saison ebenfalls Vierter in der Tabelle. Zur neuen Saison erfolgte die Umgruppierung in die A-Klasse Ost. Die Hinrunde der laufenden Saison ist extrem schwierig, da viele Spieler verletzt sind. Der BCR III befindet sich im Moment auf dem 8. Platz nach einer soliden Rückrunde. Zur neuen Saison findet kein Trainerwechsel in der 2. und 3. Mannschaft statt, die bisherigen Trainer haben bereits verlängert. Beim BCR I hört Trainer Markus Rolle verletzungsbedingt auf. Nachfolger wird zur Saison 2019/20 Lubos Cerny, der Co-Trainer steht aktuell noch nicht fest.

Jugendleiter Markus Treffler präsentierte die aktuelle Lage im Nachwuchsbereich. Im Kleinfeldbereich des SG Rinnenthal/Eurasburg sind stetig steigende Mitgliederzahlen bei Jungs und Mädchen zu verzeichnen. Die Schnuppertrainingseinheiten kommen gut an und somit konnte ein Zulauf bei der G-Jugend von 40 Kindern gemeldet werden. Im Großfeldbereich des SG Paar-/Eisbachtal ist Markus Treffler positiv gestimmt, da in der großen SG den Kindern vieles geboten werden kann. Im Moment wird die neue Saison geplant und somit ist die Trainersuche im vollen Gange. Die Damenleitern Carina Bradl berichtete über eine durchwachsene Hinrunde. Nach einer abwechslungsreichen Wintervorbereitung hat die Damenmannschaft noch kein Spiel verloren. Das letzte Spiel findet am 1. Juni statt.

Christian Pfundmair gab einen kurzen Einblick zur AH. Rund 30 Spieler sind aktiv dabei. Das zeige eine positive Gemeinschaft und beweise, dass es auch im fortgeschrittenen Alter Spaß mache, beim BCR zu spielen. Letztes Jahr wurden drei Freundschaftsspiele organisiert und an einigen Turnieren sowie Pokalrunden teilgenommen.

Kassier Benjamin Kramer berichtete von einem positiven Ergebnis. Das neue LED-Flutlicht wurde in Betrieb genommen und alle beantragten Förderungen genehmigt. Es wurden viele Themen im letzten Jahr abgearbeitet, dabei zählt die Einführung der BCR-Card, die Galerie im Flur, die Installation der neuen Auswechselbänke, der Vorbau von Bills Hütte und die Neuanschaffung eines Rasenmähers. 2020 findet die 50-Jahr-Feier des BCR statt, dabei sind noch viele weitere Vorbereitungen notwendig. (FA)

