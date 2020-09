11:50 Uhr

BMW brennt aus: A8 bei Friedberg war zeitweilig gesperrt

Ein brennender BMW sorgte am Donnerstagabend für den Einsatz von Polizei und Feuerwehr sowie Staus auf der Autobahn A8 bei Friedberg.

Von Anna Faber

Für eine Sperrung des mittleren und rechten Fahrstreifens auf der A8 Richtung München sorgten am Donnerstagabend Löscharbeiten an einem brennenden Fahrzeug. Laut Autobahnpolizei Gersthofen geriet ein BMW aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Der Fahrer bemerkte den Brand nach Angaben der Polizei rechtzeitig, konnte im Bereich der Ausfahrt Friedberg auf den Standstreifen fahren und sich in Sicherheit zu bringen. Verletzt wurde niemand.

Autobahn: Schaden durch Pkw-Brand im sechsstelligen Bereich

Laut ersten Schätzungen liegt der Sachschaden bei einem niedrigen sechsstelligen Bereich, da durch die Hitzeentwicklung die Betondecke der Fahrbahn beschädigt und das angrenzende Erdreich durch auslaufende Betriebsstoffe verunreinigt wurde. (AZ)

