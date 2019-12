vor 43 Min.

BMW in der Dasinger Sonnenstraße mutwillig beschädigt

Auto in Dasing zerkratzt.

Jemand hat in Dasing einen BMW zerkratzt und damit tausende Euro Schaden angerichtet.

Unbekannte haben in Dasing einen BMW zerkratzt. In der Zeit von Samstag, 17.30 Uhr, bis Sonntag, 7 Uhr, richteten die Verursacher rund 3000 Euro Schaden an.

Das Auto stand in der Sonnenstraße. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

