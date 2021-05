11:46 Uhr

BMW übersehen: Hoher Sachschaden bei Unfall in Bahnhofstraße

Bei einem Unfall an der Bahnhofstraße entstand ein hoher Sachschaden.

Eine Autofahrerin will in die Bahnhofstraße in Friedberg fahren. Dabei übersieht die 42-Jährige einen BMW und es kracht. Der Schaden ist sehr hoch.

