11:00 Uhr

BMW von Friedberger Kfz-Hersteller gestohlen

Einen blauen BMW hat ein Unbekannter vom Gelände eines Kfz-Herstellers gestohlen. In diesem Zusammenhang vermutet die Polizei eine weitere Straftat.

Vom Gelände eines Kfz-Herstellers in der Friedberger Thomas-Döll-Straße hat ein Unbekannter einen Pkw gestohlen. Der Täter verschaffte sich laut Polizei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam Zutritt auf das Gelände und hinterließ dabei einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

Diebstahl eines BMW in Friedberg: Auch Kennzeichenschilder gestohlen

Von dem Ausstellungsgelände stahl er dann auf unbekannte Weise einen blauen BMW im Wert von etwa 23000 Euro. Das Verschwinden des BMW hängt nach Angaben der Polizei vermutlich mit dem Diebstahl zweier Kennzeichenschilder zusammen, die in derselben Nacht von einem auf einem Firmengelände an der Engelschalkstraße abgestellten schwarzen BMW gestohlen wurden.

Diebstahl eines BMW in Friedberg: Die Polizei sucht nach Zeugen

Sachdienliche Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)