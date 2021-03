BRK-Helfer brauchen in den Corona-Teststationen mehr Unterstützung

Plus Die Bürger nutzen die kostenlosen Teststationen im Landkreis so sehr, dass das BRK an seine Grenzen kommt.

Über 150 Jahre gibt es das Rote Kreuz. Die Rotkreuzbewegung verkörpert die freiwillige und uneigennützige Hilfe ohne jedes Gewinnstreben. Das heißt aber nicht, dass dieses Ehrenamt um jeden Preis ausgenutzt werden darf. Die Ehrenamtlichen im Landkreis Aichach-Friedberg bieten seit fast drei Wochen kostenlose Teststationen für die Bürger an. Das stemmen sie mit ihren Helfern, die in ihrer Freizeit ihren Dienst leisten. Die schnelle und unbürokratische Hilfe des BRK-Kreisverbandes wurde von allen gerne angenommen. Jetzt dürfen sie nicht im Regen stehen gelassen werden.

Mehr Menschen in Aichach-Friedberg werden die Teststationen nutzen

Mit den Öffnungen von Kitas und Schulen war absehbar, dass immer mehr Menschen auf dieses kostenlose Angebot zurückgreifen. Noch dazu, wo es allerorts an Schnelltests fehlt. Dass Landrat Klaus Metzger nun auch die Gemeinden und Städte im Landkreis mehr einbinden will, ist der richtige Schritt. Die Teststationen müssen auf mehrere Schultern verteilt werden.

