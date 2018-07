vor 54 Min.

Bachern-Rohrbach: Straßenerneuerung kommt voran

Die Arbeiten an der Kreisstraße von Bachern nach Rohrbach liegen im Zeitplan. Was wird gemacht?

Die Arbeiten an der Kreisstraße von Bachern nach Rohrbach liegen im Zeitplan. Auf einem Kilometer Länge wird seit Mitte Mai die Fahrbahn von fünf Metern auf 6,5 Meter verbreitert. Bei dieser Gelegenheit werden auch noch einige andere Verbesserungen umgesetzt: Der neue Fahrbahnbelag ersetzt den alten, der inzwischen rissig und uneben ist. Außerdem werden neue Durchlässe zur Straßenentwässerung gelegt, und Fußgänger in Rohrbach können die Straße künftig über eine Querungsinsel am Ortseingang kreuzen. Mitte August soll alles fertig sein. Sozusagen „im Schatten“ dieser Arbeiten werden auch Verbesserungen an der Ortsdurchfahrt Rohrbach vorgenommen, wie im Bauausschuss Friedberg berichtet wurde. Die neue Straßenbaugruppe des städtischen Baubetriebshofs und eine externe Firma teilen sich die Arbeiten auf dem 180 Meter langen Stück. Diese Regelung hilft, die Kosten zu senken. Im Zuge der Teilerneuerung wird aus Sicherheitsgründen auch der Fußweg Richtung Jugendtreff verlängert.

