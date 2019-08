14:39 Uhr

Badeverbot am Mandichosee bringt Betroffene ins Schwitzen

Das Gesundheitsamt hat für den Mandichosee in Merching ein Badeverbot verhängt. Auf dem See ist auch nichts los, nur ein Fischer zieht einsam seine Runden.

Zurzeit darf niemand in das Wasser des Mandichosees bei Merching. Für das Wassersportcenter sind die Folgen erheblich. Die ersten Labor-Ergebnisse sind da.

Von Philipp Schröders

Eigentlich herrscht am Mandiochosee bei Merching zurzeit absolutes Badeverbot. Auch Wassersport ist in jeglicher Form untersagt. Ein Fischer zog am Mittwochmittag dennoch einsam seine Runden auf dem See. Am Nachmittag verschickte das Landratsamt dann noch eine Warnung, dass geangelte Fische nicht verzehrt werden sollen.

Wie berichtet hatten die Behörden das Badeverbot für den See bereits am Dienstag verschärft und auch Wassersport untersagt. In den vergangenen Wochen waren dort drei Hunde auf rätselhafte Weise ums Leben gekommen. Inzwischen ist ziemlich sicher, dass die Todesursache die hohe Konzentration einer giftigen Blaualgenart ist, die nach dem letzten Vorfall in Treibholz und Pflanzenresten am Ufer entdeckt wurde.

Surfer dürfen nicht auf das Wasser des Mandichosees

Am Mittwochmittag war am Kiosk beim Badebereich nur wenig los. Der Surfer Stefan Mühlhans aus Aichach saß mit seinem Sohn an einer der Biertischgarnituren. „Wir haben unten am Ufer eine Box, in der wir unser Material deponiert haben. Insofern ist es schade, weil wir jetzt die Ferienzeit zum Surfen nutzen könnten. Das klappt leider nicht, weil man nicht ins Wasser darf“, sagte er. Ein paar Tische weiter saßen Michael und Susanne Wilker. „Wir sind relativ lange gewandert. Es ist ziemlich warm. Wir hatten eigentlich gedacht, dass wir jetzt ein bisschen baden könnten. Aber daraus wird anscheinend nichts. Es ist alles voll mit rotem Absperrband“, sagte er. Das Ehepaar kam aus Würzburg und wollte nach Füssen. „Da freut man sich eigentlich über jede Erfrischung unterwegs, die kommt.“

Unter normalen Umständen ist das Wassersportcenter ein paar Meter weiter in den Ferien jeden Tag besetzt. Doch am Mittwoch war kein Mitarbeiter zu sehen. Die Surfbretter waren gestapelt und gesichert. Betreiber Florian Leupold sagte am Telefon, dass es die Station seit 1976 am Mandichosee gibt. Seitdem sei sie seines Wissens nach noch nie in der Badesaison geschlossen gewesen. „Das ist ein herber wirtschaftlicher Verlust.“ Zudem tut es ihm für die Kinder leid. 120 hätten in den Ferien den Surfkurs besucht. Dieser musste von einen Tag auf den anderen abgebrochen werden. Noch halten sich die Betreiber offen, ihn fortzuführen, falls der See wieder freigegeben werden sollte. Besonders zuversichtlich ist Leupold aber nicht. „Eigentlich ist zurzeit Hochsaison für uns.“ Die Wochenendkurse im Surfen und Stand-Up-Paddling für Erwachsene seien bis zum Ende der Sommerferien ausgebucht. Nun werden sie wohl alle ausfallen.

Angeln ist nun auch ausdrücklich am Mandichosee verboten

Merchings Bürgermeister Martin Walch hält die Situation am See seit Tagen auf Trab. „Seit die ersten Hunde gestorben sind, hatte ich das Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt“, sagte er am Mittwoch. Als die ersten Vorfälle in den vergangenen Wochen aufkamen, hatten die Gemeinde und die anderen zuständigen Behörden bereits zeitweise ein Badeverbot verhängt. „Wir mussten ja aber erst auch einmal abwarten, was die Laborergebnisse ergeben. Giftköder hätten ja auch eine Ursache sein können“, sagte Walch. Nachdem aber seit ein paar Tagen alles auf die Blaualgen hindeutet, haben Mitarbeiter des Merchinger Bauhofs das gesamte Ostufer von Treibholz und Pflanzenresten gesäubert. Zudem sollen noch weitere Warnschilder aufgestellt werden. „Der Bauhof ist jeden Tag im Einsatz“, sagte der Bürgermeister. Walch tun die Hunde leid. Er betonte aber auch, dass die Gemeinde schon vor langer Zeit Verbotsschilder aufgestellt hat. Eigentlich dürfen die Tiere im Uferbereich nicht ausgeführt werden. Im Hinblick auf das Badeverbot sagte Walch: „Ich habe noch die Hoffnung, dass der See wieder geöffnet wird. Im Moment müssen wir aber erst einmal abwarten, was die Untersuchungen im Labor ergeben.“

Am Mittwochnachmittag veröffentlichte das Landratsamt eine Verfügung, die ab Donnerstag gilt. Im gesamten Bereich des Mandichosees ist nun neben dem Baden, der Ausübung von Wassersport und dem Betreten des Anschwemmbereichs am Ufer auch das Angeln ausdrücklich untersagt. Es wird empfohlen, Fische, die ab August geangelt wurden, nicht zu verzehren. Zudem liegen die ersten Labor-Ergebnisse vor. Demnach sei es hochwahrscheinlich, dass die verendeten Hunde an einer Anatoxinvergiftung starben. Dabei handelt es sich um ein Nervengift, das von einer Vielzahl von Cyanobakterien, also Blaualgen, produziert wird. Ein endgültiges Ergebnis zur Konzentration des Stoffes erwartet die Behörde am Donnerstag.

Am Mandichosee in Merching herrscht zurzeit Badeverbot. Das entschieden die beteiligten Behörden, nachdem drei Hunde dort auf rätselhafte Weise ums Leben gekommen waren. Was Seebesucher dazu sagen. Video: Philipp Schröders

Laut dem Landratsamt werden alle sechs EU-Badegewässer im Landkreis, also auch der Friedberger See, während der Badesaison im Vier-Wochen-Turnus auf Blaualgen getestet. Bisher seien alle Ergebnisse stets im Normbereich und durchgehend bakteriologisch einwandfrei gewesen. Am Weitmannsee und am Auensee seien Anfang der Woche zusätzliche Proben von Wasserpflanzen und Treibholz genommen worden. Auch hier seien die Ergebnisse im Normbereich.

