06:00 Uhr

Bäcker Scharold: Wie schmeckt einer Französin bayerisches Baguette?

Die Friedberger Bäckerei Scharold hat eine Studentin aus Frankreich als Praktikantin. Wie sie sich in Bayerisch-Schwaben zurechtfindet.

Von Lukas Zimmermann

Croissant und Baguette sind mittlerweile auch aus einer deutschen Bäckerei nicht mehr wegzudenken. Seit knapp drei Monaten hat der Stadtbäcker Scharold aber nicht nur französische Backwaren im Regal, sondern auch eine französische Praktikantin in der Backstube.

Alice Parou aus St. Fraimbault de Pières studiert an der ESA in Angers, einer Hochschule für Landwirtschafts- und Lebensmittelmanagement. Im Zug des fünfjährigen Studiums müssen Studenten insgesamt ein Jahr im Ausland verbringen. Bis Donnerstag ist sie noch für ihr Praktikum in Friedberg, ab Montag geht es dann an der Schule weiter.

Französische Praktikantin für Bäcker Scharold beim Altstadtfest im Einsatz

In der Bäckerei habe sie die Möglichkeit gehabt, verschiedene Bereiche kennenzulernen, erzählt Alice Parou. Sie habe die Arbeit in der Backstube und der Konditorei kennen gelernt, sich aber auch in der Küche und im Büro versucht. Ihr Hauptprojekt war ein Stand auf dem Altstadtfest. Dieses ist auch das Thema für den Praktikumsbericht, den sie für ihre Schule verfassen muss. Hier habe sie in der Planung, dem Auf- und Abbau, aber auch im Verkauf mitgewirkt.

Rainer Scharold ist mit seiner Praktikantin hoch zufrieden. Zuerst habe er Bedenken gehabt, gesteht der Bäckermeister. „Anfangs war ich unsicher, ob es gut funktionieren wird.“ Sonst habe man Praktikanten für einen Zeitraum für eine oder zwei Wochen, das Unternehmen hatte noch nie einen Praktikanten für so lange Zeit, zudem war Alice Parou die erste Praktikantin aus dem Ausland. „Über diesen Zeitraum kann es auch in die Hose gehen“, meint der Chef der Bäckerei Scharold.

Sprache für Französin in Friedberg kein Problem

Allerdings hätten sich alle Bedenken als haltlos entpuppt, die Französin habe sich wunderbar eingefügt. Sie sei sehr umtriebig gewesen und habe wirklich angepackt.

Auch die Sprachbarriere sei kein Problem gewesen, obwohl nur sehr wenige Mitarbeiter Französisch sprechen. Alice Parou hatte dadurch die Möglichkeit, ihr Deutsch zu verbessern. Besonders im Hinblick auf eine anstehende Deutschprüfung an der Hochschule sei dies gut gewesen, erzählt sie.

Auch außerhalb der Bäckerei habe es ihr hier gut gefallen, es gebe viele Beschäftigungsmöglichkeiten, auch die Leute seien sehr nett. „Das Beste an Deutschland sind aber die Autobahnen, denn es gibt dort kein Tempolimit“ meint die Studentin. Ihr französisches Auto sei jedoch zu klein und langsam, um dies wirklich nutzen zu können.

Friedberger Croissants überzeugen Französin

Von den lokalen Backwaren sei sie überzeugt gewesen, besonders die Breze und die große Kuchenauswahl stechen hervor. Auch die deutschen Croissants seien lecker, wenn auch mit weniger Butter angefertigt als in Frankreich. Das Baguette sei allerdings nicht so gut wie in Frankreich.

Der Kontakt zwischen Alice Parou und Rainer Scharold kam über die Partnerschaft der Orte St. Fraimbault de Pières und Sielenbach, wo es auch eine Filiale der Bäckerei Scharold gibt, zustande. Zwischen den beiden Orten besteht schon länger ein Austausch. Rainer Scharold zeigte sich offen für die Idee, auch in Zukunft gebe es die Möglichkeit.

Denn insgesamt seien beide Seiten mit dem Verlauf des Praktikums sehr zufrieden, erzählen die beiden. Die Französin freue sich schon darauf, einmal wieder nach Friedberg zurückzukommen.