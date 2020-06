vor 57 Min.

Bäcker auf dem Wochenmarkt bestohlen

In Friedberg wurde eine Geldkassette gestohlen.

Die Polizei meldet einen Diebstahl auf dem Friedberger Wochenmarkt.

Von Ute Krogull

Die Polizei meldet einen Diebstahl auf dem Friedberger Wochenmarkt. Am Freitagmittag entwendete ein unbekannter Täter aus dem Verkaufsanhänger des Brotstandes die Geldkassette samt der Tageseinnahmen. Der Täter muss den Anhänger dazu betreten und die schwarze Kasse an sich genommen haben, so die Polizei.

Polizei Friedberg sucht Zeugen

Der Schaden beläuft sich auf 800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0821/323-1710 zu melden.

