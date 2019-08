06:00 Uhr

Bärige Beerenzeit in Aichach-Friedberg – Genuss ohne Reue

Im Wald im Wittelsbacher Land wachsen derzeit so viele Heidelbeeren wie schon lange nicht mehr. Doch ist der Verzehr überhaupt ratsam?

Von Manfred Zeiselmair und Alexandra Sieber

Über „Schwarzbeeren so weit das Auge reicht“ freuen sich derzeit viele Spaziergänger, die bei der sommerlichen Hitze ihre Freizeit nicht an den Badeseen, sondern lieber im schattigen Wald verbringen. So viele leckere Heidelbeeren – hierzulande als Schwarz- oder Blaubeeren bekannt – wie in diesem Sommer hat es in unserer Region schon lange nicht mehr gegeben.

Gefahr? Nur noch wenige Menschen essen Beeren

An manchen Stellen, zum Beispiel im Oberbernbacher Wald, färben sich derzeit ganze Lichtungen in dunkles Blau. Vergangene Zeiten kommen einem in den Sinn, als nach einem ausgiebigen Genuss vor Ort nicht nur Zähne und Zunge, sondern meist auch Teile der Kleidung blau verfärbt waren. Manch einer denkt dabei auch an die frischen Schwarzbeernudeln, die die Mutter zur Belohnung für ein Küberl gesammelter Beeren gezaubert hat. Doch heutzutage traut sich kaum einer noch, die leckeren Waldfrüchte unbeschwert zu genießen – wegen der angeblichen Gefahr durch den Fuchsbandwurm.

In den vergangenen Jahren ist vielfach davor gewarnt worden, insbesondere in den Risikogebieten Deutschlands (Schwäbische Alb, Allgäu, Oberschwaben und Hessen), Waldbeeren ungewaschen zu verzehren. Ob Fuchsbandwurmeier durch den menschlichen Genuss von Waldbeeren tatsächlich in unseren Mägen landen können, ist wissenschaftlich umstritten. Laut Internet-recherchen weisen mehrere Experten diese Theorie zurück. Vielmehr sei eine Übertragung durch Hunde wohl eher Ansteckungsquelle Nummer eins.

Die Wurmeier gelangen mit dem Fuchskot in die Natur. Einige wenige treue Vierbeiner wälzen sich offenbar gerne darin. Oder fressen infizierte Mäuse oder Ratten, stecken sich dabei an und übertragen den Virus dann durch Körperkontakt auf den Menschen. Eine Ansteckung von Mensch zu Mensch sei wiederum nicht möglich.

Beeren: Gesundheitsamt Aichach-Friedberg sieht kaum Risiko

Dr. Friedrich Pürner vom Gesundheitsamt Aichach-Friedberg sieht die Gefahr einer Infektion im Landkreis eher gering. Es gebe keine aktuellen Hinweise auf eine Gefahr durch den Fuchsbandwurm, geschweige denn eine Ansteckungsgefahr durch den Verzehr von Waldbeeren, erklärt er auf Anfrage. „Eine absolute Sicherheit gibt es nirgendwo. Jeder Mensch muss das Risiko selbst eingehen“, sagt er und appelliert dabei an die Vernunft. Denn die Wahrscheinlichkeit, im Straßenverkehr zu verunglücken, ist nach seiner Überzeugung wesentlich größer. Pürner geht, wie er erzählt, sehr gerne in den Wald und isst auch gerne frische Waldbeeren. „Mein Vater war Förster und hat darin nie eine Gefahr für die Gesundheit gesehen“, sagt er.

Fred Steinberger, Vorsitzender der Kreisgruppe Friedberg im Bayerischen Jagdverband, ist im Gegensatz zu Pürner der Meinung, dass der Verzehr gefährlich ist: „Obwohl Heidelbeeren an Sträuchern wachsen und keinen Kontakt mit dem Boden haben, sind sie befallen. Die Eier befinden sich im Kot des Fuchses“. Wenn er trockne, werden die Eier durch den Wind auf die Beeren getragen. Er fügt hinzu: „Beeren sind dann ungefährlich, wenn man sie einkocht.“

Beeren, Kräuter und Gemüse aus Freilandkulturen vor Verzehr waschen

Umfassende Auskunft gibt es gibt das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Oberschleißheim. „Das häufig zitierte Sammeln von Beeren und Pilzen konnte bislang nicht eindeutig als Risikofaktor identifiziert werden“, teilt der Pressesprecher Aleksander Szumilas mit. Seinen Angaben zufolge sollten jedoch „bis zur Klärung der Übertragungswege mögliche Risiken durch einfache Maßnahmen minimiert werden“.

Vorsorglich sollten zum Beispiel Waldfrüchte, also Beeren, Kräuter und Pilze sowie Gemüse und Salat aus Freilandkulturen und Fallobst grundsätzlich vor dem Verzehr immer gründlich gewaschen werden. Am sichersten sei es, Lebensmittel über 60 Grad zu erhitzen, also zu kochen, zu braten oder zu backen. Wer glaubt, den Erreger durch Einfrieren, Desinfektion oder das Einlegen in Alkohol abtöten zu können, täusche sich. Laut Szumilas wird dieser erst bei einer Temperatur von minus 80 Grad Celsius über mehrere Tage unschädlich gemacht.

Gefahr durch Beeren? Nur 20 Fälle von gefährlicher Krankheit pro Jahr

Panikmache ist indes nicht angezeigt. Denn seit 2001 gibt es hierzulande eine Meldepflicht für die als „alveoläre Echinokokkose“ bezeichnete Krankheit. Diese Zahlen besagen, dass bundesweit weniger als 20 Krankheitsfälle pro Jahr verzeichnet werden. Und davon stecken sich wohl die allermeisten durch direkten Kontakt mit dem Fuchs oder über Haustiere an – und die allerwenigsten durch den Genuss von frischen Waldbeeren oder gar von einem leckeren Schwarzbeerkuchen.

