Bahn-Sprecher nach Zugunfall in Mering: Es hätte schlimmer ausgehen können

Einsatzkräfte stehen an der Unfallstelle an einem Bahnübergang im Kreis Aichach-Friedberg.

Plus An einem Bahnübergang in Mering kommt es zum Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Zug. Die Regiobahn appelliert an Autofahrer, an Übergängen vorsichtig zu sein.

Von Ute Krogull

Mit etwa 70 Stundenkilometern ist der Zug der Bayerischen Regiobahn ( BRB) im Bereich der Münchener Straße im Süden von Mering unterwegs gewesen, der dort am Bahnübergang in den Linienbus fuhr. Ein Zugführer habe hier und in anderen Fällen so gut wie keine Chance, rechtzeitig zu bremsen, sagt ein BRB-Sprecher zu dem Unfall. Erlaubt sind an der Stelle sogar 90 km/h; weil kurz darauf Tempo 60 gilt, bremsen die Züge, die vom Ammersee herkommen, jedoch bereits ab.

Zum Glück seien Zusammenstöße an Bahnübergängen nicht häufig – im Schnitt gibt es im Netzgebiet der Bayerischen Regiobahn drei im Jahr. Wenn, dann hätten sie jedoch meist schwere Folgen. Es hätte also auch in Mering schlimmer ausgehen können. „Und jeder Unfall ist einer zu viel.“

Zugunfall in Mering: Das sagt die Regionalbahn

Die Triebwagenführer der BRB werden in ihrer Ausbildung auf derartige Situationen vorbereitet. Vorgeschrieben ist, dass sie in Situationen wie der in Mering einen Signalton abgeben und eine Schnellbremsung einleiten. Aufgrund der Geschwindigkeit und vor allem des Gewichts der Fahrzeuge sei jedoch der Bremsweg recht lang.

Ein Zug der Bayerischen Regionalbahn ist an einem beschrankten Bahnübergang in Mering auf einen Linienbus geprallt. Der Zugverkehr war für Stunden gesperrt. Video: Eva Weizenegger

Der BRB-Sprecher appellierte in diesem Zusammenhang an die Autofahrer, an Bahnübergängen – ob unbeschrankt oder beschrankt – Vorsicht walten zu lassen und unbedingt die Verkehrsregeln einzuhalten. Denn in der Regel sei es immer der Autofahrer, der den Unfall verursacht. Und in der Regel auch das Auto und seine Insassen, die die schwerwiegenderen Folgen zu tragen haben.

Nach einem Unfall vor einigen Jahren ging die BRB sogar eine Kooperation mit dem ADAC ein. Mit drastischen Bildern von zerstörten Fahrzeugen und Hinweisen auf korrektes und sicheres Verhalten versuchte man, die Unfallzahlen zu senken.

Zug rammt Linienbus in Mering: Schranke ist beschädigt

In den kommenden Tagen sind die Zugführer, die auf der Strecke im Bereich der Münchner Straße in Mering unterwegs sind, angewiesen, erhöhte Vorsicht walten zu lassen, denn die Schranke am Bahnübergang ist durch den Unfall beschädigt. Maßnahmen, damit nichts passiert, seien niedrige Geschwindigkeit, Fahren auf Sicht und vermehrte Alarmsignale.

Die Zugführerin, die nach dem Unfall unter Schock stand, wird von der Notfallbereitschaft des Unternehmens betreut. Diese ist täglich rund um die Uhr im Einsatz.

