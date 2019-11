Bahnhofstraße: Welche Konsequenzen drohen Bürgermeister Eichmann?

Plus Die Rechtsverstöße beim Umbau der Bahnhofstraße können sich finanziell und disziplinarrechtlich auf den Friedberger Bürgermeister auswirken. Welche Folgen sind konkret möglich?

Muss Bürgermeister Roland Eichmann die Baumaßnahmen an der Bahnhofstraße womöglich zumindest teilweise aus eigener Tasche zahlen? Und welche Folgen drohen ihm disziplinarrechtlich? Bei der Rechtsaufsicht des Landratsamtes haben wir nachgefragt.

Am 12. Dezember will der Stadtrat entscheiden, ob er den von Bürgermeister Eichmann angeordneten Maßnahmen zum Umbau der Bahnhofstraße und dem Leasen einer Kaltfräse nachträglich zustimmt. Was passiert, wenn das Gremium die Zustimmung verweigert?

Dann gelten die Verträge als nie geschlossen. Die Gegenseite hätte dann einen Anspruch auf Erfüllung oder auf Schadensersatz an den Bürgermeister. Er müsste aus seinem Privatvermögen bezahlen. Allerdings ist zu sehen: Die Stadt hat einen „Vorteil“, nämlich die Straße. Wie das gegenzurechnen wäre, ist momentan nicht zu sagen. Durch eine Rückabwicklung der Umbaumaßnahme Bahnhofstraße würden nur neue Kosten entstehen; das wäre nicht sinnvoll. Die Stadträte müssen nun entscheiden: Was ist für die Stadt das Beste?

Wenn der Stadtrat zustimmt, ist alles in Ordnung?

Ja. Momentan handelt es sich um eine sogenannte schwebende Unwirksamkeit, die dann geheilt wäre. Die Verträge wären gültig.

Einige Stadträte erwägen eine Prüfung durch den Kommunalen Prüfungsverband. Was würde das bedeuten?

Das kommt auf die Fragestellung an. Die Rechtsaufsicht des Landratsamtes hat bereits Rechtsverstöße festgestellt. Der Kommunale Prüfungsverband könnte zum Beispiel die Wirtschaftlichkeit überprüfen: Wurde zu viel bezahlt? Wenn es eine solche Prüfung gibt, wäre sie nur vor einer Stadtratsentscheidung sinnvoll.

Wie läuft die weitere Prüfung am Landratsamt Aichach-Friedberg?

Das Landratsamt ist auch die Dienstaufsicht des Bürgermeisters. Es wird nun die disziplinarrechtlichen Folgen für ihn prüfen – unabhängig davon, ob der Stadtrat die Entscheidungen nachträglich absegnet. Bei der Prüfung spielt es eine Rolle, ob die Vorgänge als Dienstvergehen oder als Fehler eingeschätzt werden. Das Disziplinarverfahren selber würde das Landratsamt an die Landesanwaltschaft übergeben.

Welche Folgen drohen Bürgermeister Roland Eichmann?

Die disziplinarrechtlichen Maßnahmen reichen von Verwarnung über Geldbuße und weitere Stufen bis zur Amtsenthebung. Bei Eichmann würden sich die Maßnahmen in den unteren Stufen bewegen. Eine Strafe wie dem früheren Affinger Bürgermeister Rudi Fuchs, dem anfangs die ganze, nach einem Urteil vom März 2019 auf fünf Jahre 20 Prozent seiner Pension gestrichen wurde, droht ihm nicht.

