vor 20 Min.

Bahnlinie bei Merching wieder frei

Sperrung nach Sturm aufgehoben. Die Reparaturen dauern noch an.

Seit Dienstagnachmittag rollen sie wieder: die Züge zwischen Merching und Egling am Ammersee. Um 14.45 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben. Zuvor hatte es auf der Strecke nur Schienenersatzverkehr der Bayerischen Regiobahn mit Bussen und Taxis gegeben. Diese Einschränkungen sind Nachwirkungen von Sturmtief „Fabienne“, das vor allem den Süden des Landkreises getroffen hat. Der Sperrung vorausgegangen war folgendes Unglück: Am Sonntag um kurz nach Mitternacht stürzte ein Baum auf eine Oberleitung am Merchinger Bahnhof, und beschädigte diese so sehr, dass sämtlicher Zugverkehr eingestellt werden musste. Laut Angaben von Bahn und Polizei waren mehrere hundert Meter Oberleitung beschädigt, und diese hing in der Bahnhofstraße so weit herunter, dass größere Fahrzeuge daran hätten hängen bleiben können. Erste Aufräumarbeiten nahm die Feuerwehr Merching noch in der Nacht vor. Die Reparaturen an der Oberleitung konnten erst am Montag beginnen und dauerten bis Dienstagnachmittag an. (aren)

